FC Nantes, Girondins - Mercato : Guion confirme le probable départ de Hwang

Annoncé proche du FC Nantes, Hwang Ui-Jo (Girondins de Bordeaux, 29 ans) a bel et bien de fortes chances de quitter la Gironde. Samedi soir, en marge du match nul de son équipe face au VAFC, David Guion a confirmé la tendance : « Il est susceptible de nous quitter dans les jours qui viennent ».

En attendant, et bien qu'à court de compétition après n'être revenu au Haillan qu'en début de semaine dernière, Hwang a une nouvelle fois fait preuve de tout son professionnalisme en acceptant de rentrer sur la fin :

« Ui-Jo n’avait qu’une semaine d’entrainement. J’ai discuté avec lui en fin de semaine, et il n’avait qu’un quart d’heure dans les jambes, ou 20 minutes… Il a fait un entrainement complet mercredi et mardi avec nous. Je lui ai demandé s’il se sentait tout de suite de jouer, parce que ce n’est pas facile, il n’avait pas encore touché le ballon lundi… On connait la mentalité de Ui-Jo, et tout de suite il m’a dit ‘il n’y a pas de problème coach, je peux faire 15 minutes’ ».