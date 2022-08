FC Nantes, Girondins - Mercato : Hwang fait volte-face pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

La saga Hwang Ui-jo continue et elle ne semble pas encore proche d'un épilogue. De nombreux clubs sont venus aux renseignements, dont près de la moitié des écuries de Ligue 1. En France, seul le Stade Brestois a transmis une offre, le FC Nantes semblant décroché depuis quelques jours.

Le club breton souffre de la concurrence anglaise. Il y a eu Wolverhampton et plus récemment Nottingham Forest. Le promu aimerait recruter le Sud-Coréen (29 ans) afin de le prêter à l'Olympiakos, qui partage le même propriétaire. Il y a quelques jours, l’attaquant des Girondins de Bordeaux n’était pas emballé à l'idée d'évoluer en Grèce et privilégiait toujours une expérience outre-Manche.

L’Équipe ajoutait que les négociations n’étaient toutefois pas coupées entre Nottingham et le club aquitain. Et pour cause : Hwang aurait finalement accepté ce deal ! « Hwang se rapproche de l'Olympiakos. Il y serait prêté par... Nottingham Forest », relaye ainsi Emmanuel Merceron sur Twitter. Dossier bouclé ?