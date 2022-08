FC Nantes, Girondins – Mercato : Hwang va snober les Canaris, les raisons révélées

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

On le sait depuis plusieurs semaines : le FC Nantes veut Hwang Ui-Jo, l'attaquant bordealais Mais le Coréen ne prend pas vraiment la direction de la maison jaune... Selon Girondinfos, le FCGB dispose de trois offres de clubs jugées intéressantes financièrement pour Hwang Ui-Jo, qui privilégie l'offre de Wolverhampton alors qu'elle est la moins intéressante. Foot Mercato ajoute de son côté que « l'entourage du joueur a été lassé des nombreux intermédiaires dans ce dossier, ce qui rend les négociations trop compliquées ». Derrière cette raison fourre-tout, difficile de ne pas y voir l'ombre du sulfureux Mogi Bayat. Certains supporters font en tout cas très vite le rapprochement... 🚨Les @girondins disposent de 3 offres de clubs 🇫🇷 jugées intéressantes financièrement par le club pour Hwang Ui-Jo 🇰🇷 mais le joueur privilégie pour le moment l’offre de @Wolves financièrement beaucoup moins avantageuse pour notre club !



Les négociations doivent se poursuivre. pic.twitter.com/6yzSji32Nq — Girondinfos (@Girondinfos) August 4, 2022

Pour résumer Hwang Ui-Jo privilégie l'offre de Wolverhampton alors qu'elle est la moins intéressante. Quant à Nantes, l'entourage du joueur aurait été lassé des nombreux intermédiaires dans ce dossier, ce qui rend les négociations trop compliquées...

Laurent HESS

Rédacteur

