FC Nantes, Girondins – Mercato : la DNCG accélère le dossier de vente de Hwang

INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Epinglés par la DNCG qui a décidé d'encadrer ses indemnités de transferts et sa masse salariale, les Girondins de Bordeaux se sont contentés d'un communiqué laconique hier soir : « Le FC Girondins de Bordeaux a pros connaissance de la décision de la DNCG de ce jour. Le club, qui dispose d’un budget équilibré, le premier de Ligue 2, peut désormais se consacrer à la préparation de la saison à venir et à la constitution d’un effectif solide et déterminé », est-il notamment écrit.

D'après L'Equipe et son journaliste Emery Taisne, le club de Gérard Lopez a été sommé de rentrer dans les clous de sa masse salariale budgétisée (14 M€) avant de pouvoir inscrire de nouveaux joueurs. Celle-ci serait aujourd'hui supérieure de 5 M€ (19 M€) au chiffre annoncé. 20 Minutes Bordeaux et RMC Sports parlent quant à eux d'un différentiel légèrement moindre (3 M€) mais toujours existant.

Le départ de Hwang, une nécessité à plus de 6 M€ pour Bordeaux

Toujours est-il que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le FC Nantes qui va pouvoir légitimement accélérer pour le coréen Hwang Ui-Jo (29 ans). En plus de réaliser une bonne vente (5-6 M€) pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat, Bordeaux a l'opportunité de se délester de son plus gros salaire depuis les départs de Guilavogui et de Costil.

Hwang émarge actuellement à 150 000€ brut par mois (sans la baisse automatique de 20% de son salaire suite à la descente en L2). Il pèse donc 1,4 M€ par an dans les comptes. Si ce n'est pas le seul départ nécessaire pour inscrire les recrues bordelaises, c'est évidemment le plus urgent ! Dans moins de 48 heures, à la clôture du Mercato américain (MLS), le FC Nantes - qui a formulé une nouvelle offre à Bordeaux lundi selon Clément Carpentier (20 Minutes Bordeaux) - aura définitivement le champ libre pour finaliser la venue du buteur bordelais...