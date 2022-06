FC Nantes, Girondins - Mercato : les Canaris dégainent une offre pour Hwang, l'OM s'active aussi !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

"Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible. Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Tout d’abord, j’essaierai de faire de mon mieux lors des 4 matches actuels avec la sélection, puis s’il y a une bonne équipe qui se manifeste, j’aimerais être transféré dès que possible afin d’avoir le temps de m’adapter à cette nouvelle équipe", a lâché l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-jo, il y a trois semaines au sujet de son avenir.

Le FC Nantes passe à l'attaque pour Hwang !

Pisté par l'Olympique de Marseille, le FC Nantes, le RC Strasbourg, Montpellier, Troyes, West Ham et Schalke 04, le Sud-Coréen ne manque pas de courtisans. Selon les informations de Calcio Mercato, le FCN aurait fait une offre à Bordeaux pour s'attacher les services de Hwang Ui-jo. De son côté, l'OM se serait activé ces derniers jours dans ce dossier.

