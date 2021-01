FC Nantes, Girondins – Mercato : les Canaris essuient un double revers avec Bordeaux

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

En quête de renforts en attaque et au milieu d'ici au 1er février, le FC Nantes a lancé des hameçons un peu partout. Les Canaris ont essuyé deux désillusions directement liées aux Girondins de Bordeaux.

De Préville a dit non, Séri a choisi les Girondins

En effet, comme le rapporte L'Equipe ce jeudi, Nicolas De Préville (30 ans) – qui arrive en fin de contrat dans six mois en Gironde et ne sera pas retenu – a décliné l'offre du FC Nantes. L'ancien Rémois et Lillois attendrait un meilleur challenge.

Le FCN a également perdu son match avec Bordeaux pour le prêt de Jean-Michaël Séri (Fulham, 29 ans). Comme l'a annoncé Girondinfos et confirmé L'Equipe, l'ancien milieu de l'OGC Nice – en disgrâce chez les Cottagers – a donné son accord pour rejoindre le club aquitain. L'Ivoirien a repoussé Nantes, Galatasaray et Porto. Reste que le deal entre les Girondins et Fulham n'est pas encore totalement conclu.