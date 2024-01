FC Nantes : Gourvennec comprend le départ de Merlin, fixe le cap du Mercato et du renouveau

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Sur le départ de Quentin Merlin

« Quand on est un club comme le FC Nantes, à l’instar de 80 % des clubs français, et qu’un gros club français se met sur un de vos joueurs, c’est terminé. Le joueur, on l’a perdu. Jusqu’au bout, Quentin est resté pro même s’il a vécu des moments plus compliqués ces derniers jours. J’ai conscience qu’il y a des soucis plus graves… C’est toujours délicat de fermer la porte à un joueur car au final, le joueur est impacté et personne n’est gagnant (…) Je suis content que ça puisse aboutir parce que Quentin Merlin a vécu des derniers jours très difficiles ».

Sur la fin du Mercato

« On va laisser passer le match de Reims, ensuite ça sera un marché d’opportunités, on ne s’interdit rien. Le but est d’être compétitif ».

Encore un taquet sur l'arbitrage...

Le point santé avant Reims

« Bastien Meupiyou et Ignatius Ganago sont toujours indisponibles. Bénie Traoré purge lui son deuxième match de suspension. Le reste du groupe est apte ».

Sur la nécessité de rebondir

« On a tous été très touchés par l'élimination en Coupe. Maintenant, il faut mettre toute notre énergie sur le match de Reims. Ça doit se concrétiser face à une équipe qui effectue une très belle saison ».

Les trois clés de la relance

« Pour inverser la tendace, on doit premièrement hausser notre niveau, être plus dur, plus persévérant. Deuxièmement, j’ai envie que Nantes soit arbitré normalement, soit plus respecté. Enfin il nous faut ce petit facteur de réussite ».

