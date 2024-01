FC Nantes : Gourvennec encense Kadewere après Pau et annonce une surprise au Mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

En dominant ce vendredi Pau (4-1) pour son entrée en lice en Coupe de France, le FC Nantes a validé son billet pour les 16es de finale de la compétition. En conférence de presse d'après-match, Jocelyn Gourvennec n'a pas caché sa satisfaction après la qualification de son équipe.

"On est très heureux d'être qualifiés. On savait que ce serait un match difficile. On se l'est rendu difficile, car on se fait prendre deux fois dans le première quart d'heure. On savait Pau très fort là-dessus avec des joueurs offensifs très incisifs. Après, c'est une contre à handicap. On voulait s'éviter ça. Il fallait continuer à insister, sans s'énerver et perdre le fil du match. On aurait pu égaliser en première mi-temps. Les changements à la mi-temps à aider l'équipe. L'égalisation nous a bien aidé et ça a mis un peu de doute dans le camp de Pau. Les entrants ont impacté le match. On a pris la main sur la seconde mi-temps. On marque ensuite assez vite pour se mettre à l'abri. On a renversé Pau et ce n'est jamais facile en Coupe de France. Le stade réagit, on ne veut pas être dans les surprises... c'était difficile. On renverse le match et ça fait du bien. On avait perdu trois fois en championnat. Il fallait que la série s'arrête. C'était important de se qualifier car la Coupe est une tradition à Nantes et c'est un signal à nos supporters. Cela doit nous permettre de bien préparer notre match contre Clermont. Il n'y a qu'un médicament, c'est la victoire", a confié l'entraîneur des Canaris devant la presse.

"Il faut peut-être encore bouger les lignes"

Jocelyn Gourvennec s'est ensuite montré dithyrambique envers Tino Kadewere, auteur d'un doublé pour son premier match avec le FCN. "Tino Kadewere voulait nous rejoindre. D'autres clubs sont entrés dans les discussions pendant les vacances, mais il a tenu parole. Il a beaucoup de présence dans la surface, et c'est un vrai joueur d'équipe. Il a été incisif et tranchant. C'est un très bon joueur, pas reconnu à sa juste valeur car il a eu des pépins."

Interrogé ensuite sur le mercato hivernal, il n'a pas fermé la porte à d'autres renforts en plus de Bénie Traoré et Tino Kadewere. "Il y aura peut-être des départs. L'urgence était d'avoir deux attaquants et les dirigeants ont fait ce qu'il faut. Il faut peut-être encore bouger les lignes. On y réfléchit."

