FC Nantes : Guessand réagit après avoir ouvert son compteur avec les Canaris

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes s’est fait peur. Mené, à domicile, contre Toulouse, le club de Waldemar Kita s’est finalement imposé sur le score de 3 buts à 1, notamment grâce à ses recrues. Lors de cette victoire, Evann Guessand a ouvert son compteur avec les Canaris. Un match qu’il n’est pas près d’oublier.

Après la rencontre, il s’est exprimé au micro du club nantais. "Ça fait du bien car on n’avait pas encore gagné jusqu’à présent, on restait sur des résultats un peu frustrants. Aujourd’hui on est récompensé, on peut respirer un peu et enchaîner sur la suite. C’est toujours bien d’aidé l’équipe, je commence à connaitre mes coéquipiers de mieux en mieux. Pour moi c’est une grosse satisfaction de pouvoir aider l’équipe. J’espère pouvoir continuer comme ça."