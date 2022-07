FC Nantes, OGC Nice - Mercato : Guessand, une arrivée en trompe-l’oeil au FCN ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Après Moussa Sissoko, Le FC Nantes vient d’officialiser sa deuxième recrue et il s’agit d’un avant-centre ! Evann Guessand arrive de l’OGC Nice en portant l’espoir de remplacer Kolo Muani. Seul problème, le buteur franco-ivoirien ne remplira cette mission que pour un an et certains observateurs nantais s’interrogent finalement de la pertinence de ce transfert.

Un an et puis s'en va ?

Emmanuel Merceron s’est enquis de l’intérêt de recruter Evann Guessand sur un prêt sans option d’achat. Même si un buteur était attendu avec énormément d’intérêt du côté de Nantes, le transfert ne permet pas au club de se projeter vers l’avenir. D’après Merceron, dans le cas où Guessand se révèle, il sera inaccessible pour les Canaris, et si c’est un échec, les Kita devront déjà se mettre à chercher un buteur pour la saison prochaine.

La victoire en Coupe de France qui devait donner de nouvelles ambitions au FCN semble n’impacter la vision sportive que sur le court terme, c’est en tout cas ce que déplorent certains supporters et observateurs nantais.