FC Nantes - INFO BUT Mercato : Alban Lafont a pris une grande décision pour son avenir

Ce soir, l'équipe de France Espoirs affronte son homologue slovaque dans le cadre des éliminatoires de l'Euro de la catégorie. Titulaire face au Liechtenstein (5-0) jeudi, Alban Lafont a de nouveau été titularisé par Sylvain Ripoll alors que celui-ci s'est satisfait en conférence de presse de pouvoir compter sur deux gardiens de haut niveau depuis qu'il convoque Illan Meslier (Leeds United). Cette coupure internationale est une bouffée d'oxygène pour le Nantais, qui connaît un début de saison délicat avec son équipe, 16e avec 5 points en 6 matches.

En plus d'aider les Canaris à retrouver des couleurs, Lafont doit déjà plancher sur son avenir. Car son prêt de deux ans en Loire-Atlantique s'achèvera en juin. Logiquement, il devrait retourner à la Fiorentina, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2023. Seulement, une source proche du joueur nous a affirmé que les choses n'étaient pas aussi simples. Le gardien de 21 ans n'a pas apprécié certaines choses s'étant produites en Italie, où il avait été poussé vers la sortie au bout d'une seule saison (38 matches joués toutes compétitions confondues). C'est que, même si lui n'avait pas déçu, la Fio, elle, avait joué le maintien, terminant à une piteuse 16e place, trois points devant le premier relégué.

Les souhaits de Lafont pour 2021-22, selon notre source, sont très clairs : il ne souhaite pas retourner à la Fiorentina et veut jouer une Coupe d'Europe. Dans l'idéal, si le FC Nantes se qualifie pour l'Europa League et si Waldemar Kita accepte de lever l'option d'achat de 7 M€, il serait très heureux de rester car il se sent bien dans la Maison Jaune. Cette même source nous assure que priorité sera donnée au challenge sportif (un projet Champions League passant devant un projet Europa League). Les dirigeants nantais savent donc à quoi s'en tenir s'ils veulent conserver un joueur certes encore irrégulier mais dont le potentiel est reconnu de tous.

