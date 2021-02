FC Nantes – INFO BUT ! Mercato : Famara Diédhiou a dit non aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En mode « panic buy » sur la fin du Mercato, le FC Nantes lance des hameçons un peu partout pour tenter de ferrer un milieu de terrain et un attaquant. Concernant le milieu de terrain, il pourrait s'agir de l'ancien rennais Denis-Will Poha (Vitoria Guimaraes, 23 ans), en panne de temps de jeu au Portugal.

Devant, les Canaris lancent des offres un peu partout en désespoir de cause. Alors que les pistes Nelson Oliveira (AEK Athènes, 29 ans) et Kasper Junker (Bodo/Glimt, 26 ans) sont mortes et enterrées, Mohamed Toubache-Ter a évoqué une nouvelle piste creusée ces dernières heures : celle menant au sénégalais Famara Diédhiou (Bristol City, 28 ans).

A quelques heures de la fin du mercato hivernal, Nantes se penche sur le dossier Famara Diédhiou...

encore une fois, dossier tellement complexe !!



Nelson Oliveira, dossier refermé !! #FCNantes #BristolCity — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 1, 2021

Selon nos informations, l'ancien avant-centre du SCO Angers (6 buts cette saison en Championship) ne viendra pas. L'avant-centre de Bristol n'est pas du tout tenté par un retour en Ligue 1 et avait fixé sa priorité à un départ en Premier League si mouvement cet hiver.