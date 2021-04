FC Nantes - INFO BUT! Mercato : Lafont n'a pas été consulté sur son transfert !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L'annonce par le FC Nantes hier soir de la levée de l'option d'achat qu'il possédait auprès de la Fiorentina pour Alban Lafont a constitué une surprise. Car, à l'heure où l'avenir sportif des Canaris n'est pas assuré, les voir débourser une somme tournant aux alentours de 7 M€ pour l'international Espoirs peut sembler risquer. Surtout que d'après nos sources, le principal intéressé n'a pas été tenu informé des négociations et a été mis devant le fait accompli !

Après une saison aussi difficile au niveau des résultats mais également dans le relationnel avec certains partenaires, Alban Lafont s'imaginait évoluer sous d'autres cieux la saison prochaine. Son nom circulait ainsi du côté de l'Olympique de Marseille pour prendre la suite de Steve Mandanda. Il avait également des touches en Angleterre.

Selon nos informations, non seulement le gardien de 22 ans n'a appris qu'hier que le FC Nantes avait levé son option d'achat mais, en plus, les propos tenus sur le site officiel ne seraient pas de lui ! D'ailleurs, au moment où le club a fait cette annonce, l'ancien Toulousain n'avait signé aucun contrat avec la Maison Jaune. L'idée derrière cette drôle d'histoire serait, pour les dirigeants nantais, de réaliser une plus-value en revendant Alban Lafont cet été pour plus que les 7 M€ versés à la Fiorentina…

