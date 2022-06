FC Nantes - INFO BUT! Mercato : un courtisan anglais arrive pour Moses Simon !

Alban Lafont, Quentin Merlin et Ludovic Blas ne sont pas les seuls Nantais à avoir la cote sur le marché des transferts. Comme nous vous le révélions précédemment, Moses Simon (26 ans) est aussi un homme convoité lors de cette période de mutations. Après avoir notamment discuté avec Newcastle au cours des dernières semaines (*), l’ailier international nigérian est aujourd’hui dans le viseur d’une autre écurie de Premier League : Brighton.

En quête d’un élément pour booster leur secteur offensif, les Seagulls apprécient fortement le profil de l’ancien joueur de Levante, qui est également passé par la Belgique et la Slovaquie. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Canaris, le Super Eagle ne serait pas contre le fait de poursuivre sa carrière en France (Nice et Marseille sont notamment venus aux nouvelles), mais aucune porte n’est fermée. Des négociations existent entre la formation managée par Graham Potter et son entourage.

Un prix revu à la baisse

Après avoir essayé de faire monter les prix, le club du président Waldemar Kita est désormais à démarrer les pourparlers autour de 10-15 millions d’euros pour celui qui reste sur un exercice avec six buts et huit assists en Ligue 1. Un chiffre qui n’effraie pas Brighton, qui pourrait aussi piocher en France afin de trouver le successeur d’Yves Bissouma, fraîchement transféré à Tottenham.

(*) : Les Magpies privilégient désormais la piste qui mènent à Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).

Ignazio GENUARDI

Benjamin Danet

Rédacteur