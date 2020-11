FC Nantes : Jean-Kevin Augustin a refroidi toute la stratégie Mercato de Marcelo Bielsa !

Il fait partie des gros paris eu Mercato estival en Ligue 1, et pour l'instant celui-ci n'est pas payant. Jean-Kevin Augustin, l'attaquant arrivé libre au FC Nantes, ne se met pas franchement en évidence chez les Canaris. Il faut dire que de l'aveu même de Christian Gourcuff, l'avant-centre n'a pas la condition physique nécessaire pour s'illustrer.

« Il a d'abord un problème physique. Il doit se mettre à niveau. On ne reste pas 6 mois sans s'entraîner avec une équipe et en pouvant être compétitif. Avant de le juger, il faut qu'il ait un niveau physique suffisant pour faire de la compétition, hormis des bouts de match. J'espère que dans les prochaines semaines, on sera à même de voir toutes ses qualités », confiait le coach nantais il y a encore quelques jours.

Augustin laisse un mauvais souvenir à Leeds

Augustin, qui espérait se relancer après des expériences décevantes, doit donc attendre. Et le spectre d'un nouvel échec devient de plus en plus important. Du côté de Leeds d'ailleurs, le souvenir d'Augustin est si négatif qu'il pourrait même en impacter le prochain Mercato hivernal. Le club de Marcelo Bielsa serait en effet très frileux quant au fait de recruter en pleine saison, retenant les leçons de celui qui est désormais l'avant-centre du FC Nantes.

« Le feeling du club est plutôt de faire le plus petit recrutement possible en janvier. Premièrement parce qu'il faut souvent surpayer à ce moment là. Et deuxièmement, pour utiliser l'exemple d'Augustin, c'est très difficile de trouver des joueurs qui peuvent arriver et se mettre en valeur sous Bielsa, en raison de ses attentes en terme de condition physique. Le club pense donc que le Mercato de janvier est plus une perte de temps », explique le journaliste de The Athletic Phil Hay.