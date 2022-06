FC Nantes : Kita reçoit un petit billet en plus pour lancer le Mercato !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Waldemar Kita a enfin les idées claires au FC Nantes. Vainqueurs de la Coupe de France aux dépens de l’OGC Nice le 7 mai dernier (1-0), les Canaris disputeront la prochaine Ligue Europa et devront avoir les moyens de leurs futures ambitions. Pour ce faire, il faudra recruter en conséquence au mercato estival alors que plusieurs joueurs en fin de contrat vont quitter la Jonelière.

Si Kita a déjà promis de mettre la main à la poche pour renforcer l’effectif d’Antoine Kombouaré, une bonne nouvelle est arrivée hier soir d’Espagne. Le Séville FC a confirmé le départ de Diego Carlos (29 ans) à Aston Villa. Si la somme du transfert n’a pas été dévoilée, L’Équipe table sur une opération de l’ordre de 30 millions d’euros, ce qui va forcément rapporter un petit chèque au FC Nantes.

La Maison Jaune avait en effet eu la bonne idée d’inclure un pourcentage à la revente de son ancien joueur brésilien. La somme que pourrait ainsi récupérer Kita sur le transfert de Carlos devrait ainsi s’élever entre un et deux millions d’euros. « Entre 1,4 et 1,6 M€ ? C'est dans ces eaux là », a plus précisément indiqué l'insider Emmanuel Merceron sur Twitter. C'est déjà ça de pris.

Pour résumer Si Waldemar Kita a déjà promis un mercato animé cet été au FC Nantes, le président des Canaris va devoir joindre les actes aux paroles avec le transfert acté mercredi soir du défenseur brésilien Diego Carlos (29 ans) à Aston Villa.

Bastien Aubert

Rédacteur