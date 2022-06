FC Nantes : Kita tient ses cracks, la suite du mercato estival attendra

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Bukari, Cyprien, Geubbels, Coulibaly, Augustin, Pereira de Sa, Kolo Muani, plus aucun de ces joueurs ne fait partie de l’effectif du FC Nantes, et les canaris n’ont pour l’heure, recruté que 2 joueurs : Ndilu et Bamba.

La balance est évidemment positive économiquement, mais sportivement certaines inquiétudes commencent à émerger chez les Canaris. Après les récentes déclarations de Kita qui ont mis un coup de pied dans la fourmilière et levé le voile sur les conflits en interne, le mercato s’annonce plutôt mal embarqué.

Nantes, mercato inquiétant ?

Emmanuel Merceron, insider bien renseigné sur Nantes, rassure. Hormis Kolo Muani dont le départ est acté depuis plusieurs mois, les cadres de l’effectif sont toujours là. Moses Simon, Ludovic Blas et Alban Lafont assurent une pérennité sportive au club la saison prochaine.

De plus le mois de juin n’est même pas terminé et même si beaucoup de clubs ont pris de l’avance, le FC Nantes à 2 mois pour conclure les quelques dossiers qu’il a sur la table (Hwang, Milik, Onana…). Une chose est sûre, les choses vont bouger à Nantes cet été et on ne s’ennuiera pas chez les Canaris.

Tant que Simon, Blas et Lafont sont là, pas d'urgence. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) June 20, 2022

Yann Noailles

Rédacteur