FC Nantes : Kolo Muani donne déjà des regrets aux Canaris et des frissons à l'OM

Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Avec seulement six points en six matchs et six petits buts inscrits (16e attaque ex-aequo), le FC Nantes a beaucoup de mal à digérer le changement de saison. Parmi les grands changements de l'intersaison 2022-23 : le départ libre de l'attaquant Randal Kolo Muani, qui laisse un grand vide malgré les arrivées de Mostafa Mohamed, Evann Guessand ou encore Ignatius Ganago.

Et le vide est d'autant plus grand que le natif de Bondy brille de milles feux sous les couleurs de l'Eintracht Francfort où il a déjà largement été adopté. En effet, le club de Bundesliga a rendu hommage, sur Twitter, à « RKM » auteur de 2 buts et 4 passes décisives sur ses 5 premiers matchs de championnat (avec deux passes décisives ce week-end face au RB Leipzig).

Certes, aux yeux de Waldemar Kita, Randal Kolo Muani n'a jamais été ce bon buteur à 15 réalisations par saison (13 buts et 7 passes décisives TTC en 41 matchs) mais il semblerait que plus entouré qu'à Nantes ses statistiques s'en ressentent grandement. L'OM, futur adversaire de l'Eintracht en Ligue des champions, peut trembler.