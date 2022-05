FC Nantes : Kolo Muani se lâche sur Kita et le Stade Rennais et vise déjà plus haut que Francfort !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Randal Kolo Muani va sans doute laisser un grand vide au FC Nantes. En fin de saison, l’attaquant des Canaris quittera la Cité des Ducs pour tenter un nouveau challenge à l’Eintracht Francfort. Un changement de statut qui fait plaisir à voir tant l’attaquant de 23 ans a connu des chemins de traverse pour exploser au plus haut niveau. Le buteur du FC Nantes est notamment passé par le Stade Rennais, où, plus jeune, Julien Stéphan ne l’a pas retenu suite à un essai non concluant.

« Mon agent m’a sorti des essais à Rennes, Nantes et Guingamp. Rennes, ça s’est bien passé, mais le coach (Julien) Stéphan m’a dit qu’ils avaient un joueur similaire, (Adama) Diakhaby, s’est-il souvenu dans L’Équipe Bon, j’ai dit d’accord. » Toujours sans un brin d’amertume, Kolo Muani n’en veut pas à Waldemar Kita malgré les mots souvent durs de ce dernier à son endroit quant à son départ du FC Nantes cet été.

« Moi, franchement, ça ne m’intéresse pas, a-t-il poursuivi. C’est sa pensée, je ne peux pas dire ce qu’il doit dire. Mais, moi, je lui dis merci pour ce que le club a fait pour moi. J’aurais aimé partir autrement. Quand je n’avais vraiment rien, c’est Nantes qui m’a ouvert la porte et tout donné. Après, c’est la vie. Si on ne s’est pas entendus, tant pis. Et je pense que j’ai bien fait de faire ce choix-là. Francfort, c’est un autre tremplin, un club qui va essayer de me faire pousser un peu plus. Je vais me confronter à ce nouvel environnement et, plus tard, on essaiera de viser la Premier League. »

Les Unes de @lequipe 🗞



Une version Real Madrid, une version OM ! Pas de jaloux. 😉 pic.twitter.com/O4svp4Uynx — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 4, 2022

Pour résumer Randal Kolo Muani (23 ans), le petit chouchou de l'emblématique Jean-Claude Suaudeau dans l’effectif actuel du FC Nantes, a encore livré quelques vérités sur son passé. Notamment au sujet de son essai non concluant au Stade Rennais.

Bastien Aubert

Rédacteur