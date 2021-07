FC Nantes : Kombouaré a actionné une bombe à retardement dans le vestiaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Deux deux cas brûlants viennent d’être réglés par le FC Nantes. Abdoulaye Touré (27 ans) et Kader Bamba (27 ans) ont été priés de rester chez eux et de ne pas rejoindre le groupe pro. « Des joueurs sont sur le départ. On a eu des discussions avec eux. C'est mieux pour les deux parties de trouver un autre challenge », a lâché Franck Kita hier en conférence de presse.

Selon L’Équipe, le fait que ces deux joueurs soient maintenus à l'écart et invités à intégrer l'équipe réserve a surpris jusqu'en interne. « Touré et Bamba ont été avertis au dernier moment. Une décision accueillie avec incompréhension par les intéressés. En privé, Touré, enfant du club (intégré à 12 ans), ne cache pas sa surprise quant à un choix jugé arbitraire », explique le quotidien sportif.

« Je ne me permettrais pas de juger des choix sportifs de monsieur Kombouaré. Mais il faut rester honnête et correct. s’étonne l'un des conseillers de Bamba Nicolas Benichou. En fin de saison dernière, ils ont eu une conversation constructive. Kader revenait au club avec plein d'ambitions et d'espoirs. Il ne faudrait pas que monsieur Kombouaré justifie, comme il l'a fait, ce choix par les envies de départ supposées de Kader qui ne correspondent pas à la réalité. Dans ce contexte, on fait confiance à la famille Kita pour faciliter son départ. »

La une du journal L'Équipe du vendredi 2 juillet



