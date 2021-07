FC Nantes : Kombouaré annonce 3 bonnes nouvelles pour lancer son Mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le FC Nantes continue de creuser son sillon en vue de la saison prochaine. Dans la foulée de leur maintien en L1 acquis en mai contre le Toulouse FC (2-0, 0-1). les Canaris ont remporté leur premier match amical de la saison hier à Pornic contre l’EA Guingamp (1-0).

Un but de Renaud Emont a suffi au bonheur d’Antoine Kombouaré, qui a reçu l’assurance de pouvoir recruter au mercato après que la commission d’appel de la DCGG a levé l’encadrement de la masse salariale et l’interdiction de recrutement à titre onéreux. La bonne nouvelle est triple avec l’homologation des contrats déjà existants.

« C’est une très bonne nouvelle, car sinon, les contrats de Cyprien (prêté par Parme), de Roli (qui a prolongé) et de Descamps (Charleroi) n’auraient pas été validés, commente l’entraîneur du FC Nantes dans L’Équipe. Pour l’instant, on est bien, on a un effectif capable de démarrer la saison, après on verra quelles peuvent être les arrivées en fonction des départs. »

Voici la une du journal L'Equipe de ce jeudi 15 juillet : https://t.co/iv5c7mPtgl pic.twitter.com/mwX73AGjPD — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 15, 2021