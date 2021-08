FC Nantes - Mercato : Kombouaré valide le dernier renfort signé Bayat et prépare le retour à la Beaujoire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le point santé

« Kalifa Coulibaly (quadriceps),Wylan Cyprien (ischio) et Anthony Limbombe (ischio) sont toujours à l'infirmerie. Osman Bukari, dernière recrue, n'est pas encore sûr d'être qualifié pour la réception de Metz ».

Sur le recrutement d'Osman Bukari

« C'est un attaquant qui amène de la vitesse. L'idée, c'est amener un plus à ce groupe, de la qualité, de la fraîcheur... Comme on n'a pas de cellule de recrutement, les copains ont appelé. Il nous ont fait une proposition, on a regardé. On le suivait depuis trois semaines. Osman était la piste la plus faisable. Les joueurs français sont très chers. On est très content de l'avoir avec nous. Il va falloir qu'il progresse dans la finition, qu'il marque des buts. C'est ce qu'on attend de lui. »

Sur la nécessité de renforcer ce secteur

« Avec la blessure d'Anthony Limbombé, on n'a que cinq attaquants. On avait besoin d'autres solutions. Aujourd'hui, je suis très content de l'avoir avec nous. Il va amener de la variété. Je ne vais pas me plaindre. Ça me va. »

Sur la suite du Mercato

« Je ne veux pas anticiper la suite du Mercato. Nous verrons ce qui se passera. Mon objectif c'est le match de Metz, je ne fais pas de plans sur ce qui va se passer. Il n'y a pas de vérités. J'évite de me pencher sur ce qui va se passer après. Pour l'instant, les joueurs que l'on donne sur le départ sont encore là et impliqués dans le travail. Le Mercato, c'est le problème des agents, des journalistes, des clubs... Mais pas des entraîneurs. »

Sur les carences offensives

« Comme je l'ai dit, on est content du résultat du match à Monaco. Maintenant on est tous conscient que notre animation offensive était en deçà de ce qu'on pouvait montrer. On doit s'améliorer et surtout marquer. On doit mettre plus de présence dans la surface. Il faut aussi que nos centres arrivent davantage. »

Sur le retour du public à la Beaujoire

« Savoir qu'il y aura le retour du public et de nos supporters est déjà une énorme satisfaction pour moi. Nous en avons discuté avec les joueurs et eux aussi sont très contents et impatients. C'est un peu dommage que le stade ne soit pas plein mais je me dis que c'est les vacances, qu'il y a des mesures sanitaires... En tout cas, on est quand même content de retrouver du public et on le sera encore plus s'il y a la victoire au bout (…) Il faut faire abstraction des problèmes. L'important c'est de gagner des matchs et de s'afficher en haut du tableau. On a vécu une saison très compliquée. J'espère que les supporters ne veulent plus revivre ça. Nous, en tout cas, on ne veut plus revivre ça ».