FC Nantes : Kombouaré désamorce une polémique explosive avant les barrages

Le FC Nantes s’est raté. Comme trop souvent cette saison, les Canaris se sont inclinés à la Beaujoire quand une victoire contre le MHSC aurait pu leur donner des ailes (1-2). Du coup, ils devront disputer les barrages contre le Toulouse FC jeudi au Stadium (20h45) et dimanche à la Beaujoire (18h).

En attendant ce double affrontement, Antoine Kombouaré a évité d’entrer dans une polémique arbitrale qui aurait pu dégénérer dimanche à la suite d’un accrochage entre Damien Le Tallec et Marcus Coco dans la surface héraultaise. Après avoir indiqué le point de penalty, Ruddy Buquet revenait sur sa décision après revisionnage de l’action sur les écrans.

Le capitaine Alban Lafont a contesté ce revirement au coup de sifflet final. « C’est très compliqué, a tranché Kombouré dans L’Équipe. J’ai un principe, on ne refait pas l’histoire. Ils ont sifflé, ils ont raison. Il faut surtout qu’on se remobilise pour les deux matches à venir. » Ou comment cibler le plus important pour l’avenir du FC Nantes.

