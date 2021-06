FC Nantes : Kombouaré écarte deux joueurs dont un ancien capitaine

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Coup de tonnerre à la Jonelière ! Selon les informations de nos confrères de Ouest-France, Antoine Kombouaré et son staff auraient décidé d’écarter le milieu défensif, Abdoulaye Touré, qui est l'un des anciens capitaines des Canaris, et l'ailier droit, Kader Bamba, pour la reprise.

Les deux joueurs, qui ont peu joués depuis l'arrivée du Kanak, seraient envoyés en réserve. Leur avenir au FCN s'inscrit plus que jamais en pointillés...

