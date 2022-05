FC Nantes : Kombouaré jette le doute sur son avenir et parle du Mercato d'été

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

S'il assure que la finale de Coupe de France n'aura aucune incidence sur la suite de sa carrière sur le banc du FCN, Antoine Kombouaré laisse cependant planer le doute sur le fait qu'il finisse son contrat avec les Jaune et Vert en 2023 :

« Si j’ai envie de rester ? Avec moi, tout est possible. Si je serai là fin juin, à la reprise ? Mais je ne sais pas. Ça ne dépend pas que de moi. J’ai appris, avec l’expérience, à rester terre à terre. Même en travaillant bien, des fois, on peut se faire virer en cours de saison. Je l’ai vécu. Donc, je fais la saison et, à la fin, on se pose autour d’une table. Et on discute ».