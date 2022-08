FC Nantes : Kombouaré met de l'eau dans son vin avec les Kita pour la fin du mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, comptant pour la cinquième journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes, Kombouaré, a été interrogé sur la fin du mercato estival.

Podcast Men's Up Life

"J'ai confiance"

Mais contrairement à ses dernières sorties médiatiques où il a expliqué combien il n'était pas en phase avec les Kita, père et fils, le Kanak a cette fois-ci confié qu'il leur faisait confiance. "J'ai confiance, on travaille. La priorité, c'est la match à Strasbourg. Le mercato est important, mais il vient après le match. Le mercato finit le 1er septembre, à 23h. Je pense avant tout au match face à Strasbourg. On veut jouer, gagner, enchaîner une deuxième victoire. On a des pépins, des absents... on va voir comment on va jouer après cette victoire difficile face à Toulouse."

Le coach Antoine Kombouaré a retenu 20 joueurs pour le déplacement à Strasbourg.



Coup d’envoi mercredi à 19h. #RCSAFCN pic.twitter.com/imnpdzXqVb — FC Nantes (@FCNantes) August 30, 2022

Pour résumer Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a confié qu'il faisait confiance en ses dirigeants pour la fin du mercato estival.

Fabien Chorlet

Rédacteur