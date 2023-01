FC Nantes : Kombouaré met un coup de pression aux Kita pour le mercato hivernal

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Grâce à des réalisations de Mostafa Mohamed (29e) et Evann Guessand (55e), le FC Nantes, tenant du titre, a battu ce samedi l’AF Virois (2-0), qui évolue en National 3, en 32e de finale de la Coupe de France.

« J’attends des arrivées, des renforts »

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, s’est montré satisfait de la qualification des siens en 16e de finale mais a tenu à mettre un coup de pression à ses dirigeants pour le mercato estival. Interrogé sur ses besoins pour cette fenêtre de transferts, le Kanak s’est montré on ne peut plus clair. « J'attends des arrivées, des renforts. » Le président du FCN, Waldemar Kita, et son fils, Franck Kita, le directeur général délégué du club, sont prévenus.

Fabien Chorlet

Rédacteur

