FC Nantes : Kombouaré reçoit un premier coup de pression après le Mercato

Kombouaré déjà sommé de composer avec la jeunesse ! Alors que le FC Nantes n’a pas réalisé un gros mercato avec seulement le prêt de Wylan Cyprien et Osman Bukari et le non départ de certains « indésirables », Antoine Kombouaré est déjà mis sous pression.

Selon l’insider spécialiste du FC Nantes Emmanuel Merceron, le seul point positif de ce mercato est que Randal Kolo-Muani et Ludovic Blas soient toujours Nantais. Il souhaite désormais que le coach du FC Nantes soit « moins frileux avec les jeunes » pour lancer notamment Quentin Merlin (avant-centre, 19 ans) et Gor Manvelyan (milieu offensif, 19 ans), ne serait-ce que dans la rotation car selon Emmanuel Merceron ils ont du potentiel. Affaire à suivre.

