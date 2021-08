FC Nantes : Kombouaré relâche la pression sur le Mercato... et fait une annonce pour Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Encore battu par Clermont (1-2) hier en amical, le FC Nantes n'aborde pas la reprise de la Ligue 1 face à Monaco dans les meilleures dispositions. S'il a bien conscience des difficultés du moment, Antoine Kombouaré ne veut pas se servir du Mercato comme d'un prétexte aux difficultés des Canaris.

« Le Mercato ? Il ne faut surtout pas que ce soit une excuse, interdit ! »

Dans des propos rapportés par Ouest-France, le Kanak est d'ailleurs revenus sur ses propos après la défaite contre Lorient (0-1). Match après lequel il expliquait manquer en qualité et en quantité dans son groupe : « Ce n’est pas ça, j’ai dit qu’on manquait de nombre, mais aujourd’hui, c’est la mentalité qui doit être meilleure que ce qu’on a montré. Il ne faut pas céder à l’énervement. On s’est peut-être dit que c’était Clermont et que ça allait le faire, mais non ».

Pour Antoine Kombouaré, le Mercato ne perturbe pas les joueurs : « Ils sont tous impliqués. On le sait mais ce n’est pas propre à Nantes, tous les clubs sont en situation de voir un mercato actif. Il faut se préparer à ça jusqu’au 31 août. Il y aura peut-être des mouvements mais il ne faut surtout pas que ça perturbe le travail. Et il ne faut surtout pas que ce soit une excuse, interdit ! »

Kolo Muani apte pour Monaco ?

Quant à Randal Kolo Muani, qui reviendra lundi de son séjour aux Jeux Olympiques, sa présence pour le match de Monaco vendredi prochain n'est pas exclu... Même si le coach du FC Nantes veut d'abord avoir une franche discussion avec lui avant de prendre une décision : « On verra, on va discuter avec lui, dans quel état il est ».

