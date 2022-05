FC Nantes : Kombouaré, vente, Mercato... Pierre Ménès se lâche sur l’avenir avec Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré a été transparent dans sa communication. Malgré la défaite contre l’OL samedi lors de la 37e journée de Ligue 1 (2-3), le Kanak a fait savoir que cette saison était sa meilleure sur un banc de touche depuis le début de sa carrière d’entraîneur.

Vainqueur de la Coupe de France au nez et à la barbe de l’OGC Nice de son ami Christophe Galtier le 7 mai (1-0) et maintenu depuis des semaines en Ligue 1, le FC Nantes a réalisé un exercice qui dépasse toutes les attentes après une saison qui l’avait vu disputer les barrages. Pierre Ménès est séduit mais estime que cette folle année restera isolée sous le mandat de Waldemar Kita.

« Qu’Antoine Kombouaré reste dans un club dans lequel il est très attaché, oui c’est possible, a-t-il analysé sur son blog. Ensuite, que Kita qui semble plutôt dans une logique de vente sorte le chéquier non. L’équipe sera amoindrie déjà avec le départ annoncé de Kolo Muani. On craint un peu que tout ça ne soit finalement qu’un one shoot. »

Face à Pierrot (1/2) : “Les ultras ont eu un rôle plus que néfaste à Bordeaux et à Sainté”



C'est le retour de Face à Pierrot ! Dans cette 1ère partie, je réponds à vos questions sur Nantes, Bordeaux, Sainté, Nice, le PSG, Lyon et Metz.https://t.co/it8Uk30qRC — Pierre Ménès (@PierreMenes) May 16, 2022

Pour résumer Alors que le FC Nantes a remporté la Coupe de France le 7 mai dernier devant l’OGC Nice et a l’occasion de terminer sa saison en beauté contre l’ASSE ce samedi (21h), Pierre Ménès a livré son analyse sur l'avenir des Canaris.

Bastien Aubert

Rédacteur