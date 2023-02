FC Nantes - Mercato : l'Eintracht réclame une fortune pour Kolo Muani, 3 cadors sur le coup

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Hier samedi, Randal Kolo Muani a inscrit un doublé contre le Hertha Berlin (3-0), portant son bilan avec l'Eintracht Francfort à 9 réalisations et 12 passes décisives en seulement 19 matches de Bundesliga. Un total encore plus impressionnant si on y ajoute sa Coupe du monde très réussie avec l'équipe de France, entre son but en demi-finale face au Maroc (2-0) et sa prestation XXL en finale. Tout cela laisse à penser que l'ancien Nantais ne restera pas longtemps à l'Eintracht.

D'ailleurs, selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, le tenant de l'Europa League aurait fixé le prix de départ de son joyau à 100 M€. La même source annonce que trois géants européens sont sur les traces de Kolo Muani : le Bayern Munich, ce que l'on savait déjà, mais aussi Manchester United et l'AC Milan. Avec les Red Devils, un tel montant pourrait être atteint. Et laisser encore plus de regrets aux Canaris de l'avoir laissé partir libre en raison de mauvaises relations entre ses représentants et Waldemar Kita...