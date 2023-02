FC Nantes : l'Europe a donné des idées à Ludovic Blas pour la suite

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si la campagne européenne du FC Nantes a été profitable à un joueur de l'effectif d'Antoine Kombouaré, c'est bien à Ludovic Blas. Auteur de plusieurs buts décisifs dans la compétition dont un (sublime) au Juventus Stadium, l'ancien Guingampais s'est fait un nom sur la scène européenne en seulement huit matchs (3 buts, 3 passes décisives).

Comme il l'a reconnu en conférence de presse après l'élimination contre la Juve, le milieu offensif de 25 ans a pris beaucoup de plaisir et aspire désormais à goûter à l'Europe plus régulièrement : «On garde la tête haute car personne ne nous attendait ici. J’ai quand même pris du plaisir ce soir. Ce sont mes premiers matches européens, et j’ai envie d’en jouer encore. »

A priori, cela devrait se faire loin du FC Nantes, Ludovic Blas – sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Canaris – disposant d'un bon de sortie pour quitter les Jaune et Vert l'été prochain à un an de la fin de son bail.