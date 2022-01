FC Nantes : l'Europe par la Coupe, un cadre de Kombouaré rêve tout haut

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Au FC Nantes, l'appétit vient vraiment en mangeant. A la croisée des chemins en Ligue 1 avec une 9e place provisoire suite à leur victoire contre Lorient (4-2), les Canaris regardent également la Coupe de France avec intérêt.

Vendredi soir, le FC Nantes ouvre le bal des huitièmes de finale dans un nouveau derby face à Brest. Un match qui fait déjà saliver Pedro Chirivella : « On est sur une très bonne dynamique. Quand tu gagnes, tu as toujours faim de victoires. On évolue en confiance et on veut continuer notre parcours en coupe ».

« Pourquoi ne pas aller au bout ? »

Pour l'Espagnol, il y a un vrai coup à jouer dans cette édition 2021-22 : « Pourquoi ne pas aller au bout ? On a les jambes pour jouer deux ou trois fois par semaine. Ce n’est pas un problème et c’est même mieux car les semaines sont parfois longues. Nous les joueurs, on préfère jouer le samedi et le mercredi si c’est possible. La Coupe ? C’est le chemin le plus facile pour gagner un titre. On sait que c’est impossible en championnat. Là, on est à trois matches du stade de France ».

Une envie que l'ancien joueur de Liverpool, excellent cette saison dans la Cité des Ducs, aura à cœur de transmettre à ses partenaires...