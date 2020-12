FC Nantes : l'ultime preuve du chaos qui règne à la Jonelière

Zapping But! Football Club ASSE, FC Nantes, RC Lens : les joueurs les plus capés en sélection par club

En ce moment, la désolation est totale au FC Nantes. Entre Raymond Domenech qui est nommé comme entraîneur pour les six prochains mois, les rumeurs de départ concernant la pépite Randal Kolo Muani, le cas Alban Lafont, le piètre classement de l'équipe, 2020 vire à l'année apocalyptique pour les fans des Canaris.

Les spécialistes du sportif ne sont plus écoutés au FCN

Au niveau des journalistes, on lâche aussi la bride ces derniers temps et les dossiers sortent sur ce qui se passe réellement à la Jonelière. Un empire où les pro et anti-Kita cohabitent dans une ambiance délétère et dans un fort climat de délation. Il y a quelques jours, des délégués du personnel du FCN se sont même invités en conférence de presse pour demander à ce que certaines manœuvres de déstabilisation contre la direction cesse et que certains ne soient plus les victimes collatérales du conflit larvé entre les supporters et le président.

Avec la nomination de Raymond Domenech, de nouveaux dossiers sortent. Journaliste à Ouest-France, Jean-Marcel Boudard a lâché sur Twitter un élément important pour expliquer le chaos ambiant. Franck Kita n'aurait l'oreille que pour ceux qu'il apprécie … Même si ce n'est pas forcément les plus compétents dans leur domaine : « Au FC Nantes, c'est le secteur administratif qui donne son avis sur le recrutement. Le secteur technique n'a plus de relation avec la direction... » Voilà dans quoi Raymond Domenech, qui n'a plus entraîné de club depuis 27 ans, débarque.