FC Nantes : la confidence alarmante de Kombouaré sur son avenir

La poursuite de l’aventure d’Antoine Kombouaré au FC Nantes s’est jouée sur un fil, en mai, lors du barrage contre Toulouse (2-1 ; 0-1). Le Kanak est maintenant lié pour encore deux ans au FCN mais sait que c’est un horizon très lointain pour un technicien sous les ordres de Waldemar Kita.

« Je suis de passage. Je ne me fais plus d’illusion. J’essaie de faire mon travail du mieux possible, quand on est content ça continue, quand on n’est plus content, ça s’arrête, a-t-il déclaré dans L’Équipe. Je n’en prends pas ombrage, c’est la vie d’entraîneur. J’ai même compris, par le passé, que même en faisant du bon travail tu pouvais être remercié. Après, dans ce métier tu n’es pas jugé sur ton travail mais sur tes résultats. Regardez les Bleus : Desch, il signerait pour juste une victoire, même sur un coup franc ou un penalty, peu importe la manière. »

Au-delà de son cas personnel, Kombouaré a un rêve pour le FC Nantes : le retour du beau jeu. « Tu sais que c’est le jeu, le beau jeu, qui va t’amener à gagner des matches. Mais le résultat fait que tu restes ou pas, toujours, dans un délai toujours raccourci ! Et ça change tout, poursuit-il. À mon époque de joueur ici (1983-1990), j’étais le seul à ne pas être du centre de formation, ils avaient quatre ou cinq ans de pratique ensemble. Aujourd’hui, très peu de jeunes du centre jouent parce que j’ai un problème de résultat. Entre un gamin de 18-19 ans et un autre qui en a 23 et joue en sélection, je mettrai toujours celui qui va me faire gagner le match là, tout de suite ! »

