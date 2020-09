FC Nantes : la solution miracle pour Gourcuff ne viendra pas du Mercato

Christian Gourcuff est petit à petit en train de se ranger du côté de ceux qui attendent des renforts au FC Nantes. S’il a toujours fait savoir qu’il ne fallait pas « recruter pour recruter », l’entraîneur des Canaris a également ajouté vendredi soir qu’il espérait que le mercato serait actif en ce sens d’ici au 5 octobre.

« Le mercato ? Je suis comme tous mes collègues et sais que beaucoup de choses peuvent se passer dans les dix prochains jours. Les possibilités sont liées à des aspects économiques, il faut être raisonnables, sérieux. Et puis on a un joueur comme Randal Kolo Muani qui est en train d’exposer ses qualités. Mais si on trouve des joueurs qui nous apportent un plus, ce ne sera pas de refus », a commenté Gourcuff après la défaite à Lille (0-2).

« Oui, ils vont recruter mais je ne suis pas sûr que c’est la solution miracle »

Que Gourcuff se rassure : Waldemar Kita devrait bel et bien délier les cordons de la bourse pour recruter au FC Nantes. La cause est entendue, mais elle n’est pas forcément gage de succès pour la suite de la saison. « Oui, ils vont recruter, on n’arrête pas de le dire... mais je ne suis pas sûr que c’est la solution miracle », a récemment glissé le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau sur Twitter. Il n’y a plus qu’à...