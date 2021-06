FC Nantes : le Collectif Nantais s’offre un coup de projecteur planétaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

Les supporters du FC Nantes commencent à y croire. Lancée en ligne il y a une dizaine de jours, la pétition de soutien au « Collectif nantais » avait déjà atteint 10 000 signatures en début de semaine ! Preuve de l’ampleur du projet, plusieurs salariés de Waldemar Kita seraient signataires du document, qui avait réuni une trentaine de souscripteurs pour un total de 10 millions d'euros ces derniers jours.

Le plus beau coup de Mickaël Landreau pourrait se trouver loin du football et se nommer Jérôme Pineau. Créateur de l’équipe B&B Hôtels P/B KTM, présente sur les routes du Tour de France depuis hier, l’ancien cycliste est un fervent supporter du FC Nantes et a signé l’appel aux citoyens Jaune et Vert !

Le Collectif Nantais s'invite au Tour de France

« NOUS TOUS, rêveurs infatigables d’un FCN retrouvé », a-t-il mentionné lors de sa signature du projet... comme pour mieux inciter tous les suiveurs de la Petite Reine à le suivre dans sa démarche pour l’après Kita. Vu l’exposition de la Grande Boucle en France et dans le monte entier, nul doute qu’un tel soutien au « Collectif nantais » pourrait lui offrir une nouvelle impulsion et un rayonnement bienvenus.