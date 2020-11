FC Nantes : le flop, la révélation, la recrue phare... ils sont tous démasqués !

Le FC Nantes peut mieux faire. Nettement. Seulement 14es après 10 journées de L1, les hommes de Christian Gourcuff savent qu’ils ont le potentiel pour remonter au classement. La prochaine série qui s’étirera jusqu’à Noël devrait donner des indices sur leur capacité à hausser leur niveau sur une courte période et face à une flopée d’adversaires de leur valeur.

En attendant, puisqu’il faut bien établir un premier bilan de ce premier quart de la saison, Télé Nantes s’y est collé avec un triple sondage. Sur son compte Twitter, Maxime Buchot a ainsi déroulé trois thèmes pour faire voter les supporters du FC Nantes : le canari le plus prometteur, la plus grosse déception et enfin la révélation du mercato.

Simon flop de la saison

Dans la première catégorie - joueur le plus prometteur - Randal Kolo Muani rafle la majorité des suffrages (87%) devant Imran Louza et Alban Lafont. Pour ce qui est du Canari le plus décevant cette saison, Moses Simon (64%) est largement pointé du doigt devant Charles Traoré et Abdoulaye Touré. Enfin, Jean-Charles Castelletto est qualifié de meilleure recrue (45%) devant Sébastien Corchia et Pedro Chirivella.