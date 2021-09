FC Nantes : le Mercato à peine consommé, Kita voit resurgir le spectre du Collectif Nantais !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré a réussi un petit miracle au FC Nantes. Contre toute attente, l’entraîneur des Canaris est parvenu à conserver une grande partie de son effectif au mercato estival. Malgré des touches insistantes, Randal Kolo Muani et Ludovic Blas sont en effet restés à la Maison Jaune et pourront aider les Canaris à se maintenir en L1 peut-être plus tôt que la saison dernière.

En attendant de voir venir, le dossier de la vente du FC Nantes revient comme un boomerang en pleine figure de Waldemar Kita. À peine le marché des transferts consommé, le président des Canaris a en effet été rattrapé par la manche par ce sujet qui intrigue les supporters nantais.

« Si AK garde la main sur cet effectif, si les mecs déçus de pas être parti sont impliqués, mon pronostic sera 12ème-17ème. Attention aussi à la stabilité des têtes si la vente du club s’accélère avec les velléités de vente de WK », a glissé l’insider Emmanuel Merceron dans ses prédictions pour la saison en cours. Autant dire que la porte semble plus ouverte que jamais pour le Collectif Nantais.

