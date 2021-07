FC Nantes : le Mercato des Canaris masque déjà un couac

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Alors que le gardien de Charleroi, Rémy Deschamps, et le milieu de terrain de Parme, Wylan Cyprien, sont les deux recrues estivales du FC Nantes, le club nantais se montre surtout actif dans le sens des départs lors de ce mercato estival.

Et comme le souligne le journaliste de Ouest-France, Pierre-Hakim Ouggourni, le FCN a déjà perdu cet été six de ses joueurs formés à la Jonelière. Il s'agit d'Imran Louza (Watford), Alexandre Olliero (Pau), Thomas Basila (AS Nancy-Lorraine), Eli Youan (FC Saint-Gall), Abdoulaye Dabo (Juventus Turin) et Batista Mendy (SCO d'Angers). Randal Kolo Muani, courtisé ardemment par l'Eintracht Francfort, pourrait être le prochain.

Avec le départ officialisé de Batista Mendy, le #FCNantes a désormais perdu 6 de ses joueurs formés au club cet été (Basila, Louza, Mendy, Youan, Dabo, Olliero). Dont certains très prometteurs. Et l’exode n’est peut-être pas fini. https://t.co/KpwrwJIZpX — Ph Ouggourni (@PhOuggourni) July 19, 2021