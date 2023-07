FC Nantes : le mercato, son groupe, Angers en amical, Pierre Aristouy se livre

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Faire mieux que la semaine dernière, ce ne devrait pas être trop compliqué pour le FC Nantes, laminé en match amical par le Stade Lavallois sur le score de 3-0. Place, demain, au SCO d'Angers pour un nouveau test. A quelques heures de la rencontre, cet pour le compte de Ouest-France, Pierre Aristouy a livré ses impressions.

Le mercato

"J’ai un groupe de qualité avec des garçons - pour avoir pas mal échangé avec eux - qui sont motivés et revanchards aussi d’une saison précédente avec des hauts et des bas. On travaille avec les joueurs qui sont là. Hypothéquer sur des joueurs qui arriveraient ne sert à rien. Comme je l’ai toujours dit, les joueurs qui nous rejoindront amèneront une plus-value, ça, j’en suis convaincu."

Le stage à La Baule

"J’estime que c’était la véritable première semaine de préparation collective car on a retrouvé 7 joueurs pour le début du stage. On a vraiment pu bien avancer et passer beaucoup de temps ensemble à l’hôtel, sur le terrain et sur quelques activités."

Le match contre Angers

"Il est évident qu’avec ce stage et tout l’effectif présent, j’attends un peu plus de concrétisation sur le terrain et une montée en puissance sur le plan athlétique évidemment, mais aussi un ancrage de ce qu’on a travaillé tout au long de la semaine."

