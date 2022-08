FC Nantes : le message clair de Kombouaré sur le mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Le groupe pour l'OM "Moussa Sissoko est indisponible. Denis Petric est lui aussi forfait. Sinon tout le monde est apte." Le mercato "J'ai fait passer les messages et la direction sait ce que je veux. Il ne faut pas de départ et des renforts mais ce n'est pas avec ces paroles qu'on va gagner contre Marseille" Blas "Sportivement, il est impensable de voir Ludo partir et encore moins à Lille qui ne jouera pas la Coupe d'Europe [...] Aujourd'hui, pour moi, il est impensable de voir des joueurs de devant partir." L'OM "Marseille a montré de très belles choses sur ses deux premiers matches. Je m'attends à avoir une équipe qui aime pousser, agresser l'adversaire et qui aime beaucoup attaquer et notamment sur les côtés" 🎙️🔰Point santé avant #OMFCN : le milieu de terrain du #FCNantes Moussa Sissoko est indisponible (ischios). Denis Petric est lui aussi forfait sinon tout le monde est apte contre Marseille. #FBSport #Ligue1 pic.twitter.com/XsgIzdyPcn — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) August 18, 2022

Pour résumer L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, était face aux médias alors que son équipe se rend samedi soir à Marseille pour y affronter l'OM au stade Vélodrome. L'entraîneur nantais a fait passer des messages, notamment sur le mercato.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life