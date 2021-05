FC Nantes : les Canaris plombés par le Mercato à Brest ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Le FC Nantes pourrait fêter une grande première ce dimanche : enchaîner deux succès consécutifs cette saison en L1. Pour ce faire, les Canaris doivent s’imposer à Brest une semaine après avoir enregistré une victoire inespérée à Strasbourg (2-1).

Le problème, c’est que le Stade Brestois n’a pas encore tout à fait assuré son maintien en L1 et que les joueurs d’Olivier Dall’Oglio auront le mors aux dents. Surtout en réfléchissant à leur cas personnel en vue du mercato estival.

« Certains sont sollicités et doivent se mettre en avant »

« On va encore jouer de belles équipes, à chaque match, les joueurs seront supervisés, rappelle le directeur sportif du SB29 Grégory Lorenzi dans Ouest France. C'est toujours mieux de bien finir pour leur propre intérêt. Certains sont sollicités et doivent se mettre en avant, il faut donc qu'ils continuent à être réguliers dans leurs performances jusqu'au bout de la saison. » « Les Nantais doivent gagner, on a de grandes chances de se faire rentrer dedans », s’attend de son côté le coach du Stade Brestois. Ça promet !