FC Nantes – LOSC : Kombouaré réclame du renfort en urgence, Fonseca encense sa recrue Ismaily

De son côté, le coach des Dogues Paulo Fonseca était plutôt satisfait du point pris... Et de la prestation de son défenseur-buteur Ismaily : « Je pense qu’on aurait pu gagner ici, mais le gardien nantais a réalisé un match incroyable (...) Ismaily est un joueur incroyable, j’ai travaillé avec lui au Shakhtar pendant trois ans. Il n’est pas encore dans les meilleures conditions physiques. Comme vous le savez, le championnat ukrainien a été arrêté il y a longtemps. Il n’a pas joué ces sixderniers mois. Il doit retrouver sa condition physique. Aujourd’hui, il a joué 45 minutes. C’est important pour lui. Quand il sera prêt, on verra un encore meilleur Ismaily. »

« Tant que je serai entraîneur, je voudrais que Ludo reste avec nous. Non seulement, il ne faut pas de départ, mais il faut surtout des arrivées. C'est le message que je fais passer à ma direction depuis un moment. Bien sûr que je suis capable d'attendre, mais pas longtemps. Il faut renforcer l'équipe. Il faut du monde », a-t-il exprimé.

Hier soir, à l'issue du match entre le FC Nantes et le LOSC (1-1) à la Beaujoire, Antoine Kombouaré a tiré la sonnette d'alarme sur Prime Vidéo. Le Kanak attend une accélération rapide du Mercato des Canaris... Et la possibilité de conserver Ludovic Blas, courtisé par Lille.

FC Nantes - LOSC, la réaction des coachs

Antoine Kombouaré et son homologue Paulo Fonseca se sont exprimés à l'issue de FC Nantes - LOSC (1-1). Le Kanak a parlé du Mercato, le coach lillois du terrain et des débuts réussis de sa recrue Izmaily, auteur du but de l'égalisation.