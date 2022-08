FC Nantes, LOSC – Mercato : Blas écarté face aux Dogues, les Canaris focalisés sur une priorité !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce vendredi soir (21h), le FC Nantes reçoit le LOSC en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Un match qui devrait se jouer sans Ludovic Blas, désireux de rejoindre les Dogues et qui n'a visiblement pas la tête à jouer ce match. Selon le journaliste Maxime Bouchot (Télé Nantes), il n'est en effet pas prévu qu'Antoine Kombouaré ne fasse appel à son maître à jouer sur cette rencontre.

Actuellement en discussions avec @losclive pour un transfert, Ludovic #Blas ne devrait pas faire partie du groupe qui affrontera #Lille à la Beaujoire ce vendredi #FCNantes — Maxime Buchot (@buchotm) August 9, 2022

En attendant l'offre des Dogues pour Blas (Waldemar Kita en attend 20 M€), les Canaris continuent d'avancer sur le Mercato... Avec le risque de plus en plus évident d'un ou plusieurs « panic-buy » dans les ultimes heures du Mercato les 31 août et 1er septembre.

Les Canaris victimes de l'effet Blas ?

Désireux de s'attacher les services encore au moins trois joueurs (deux offensifs et un latéral gauche), le FC Nantes fait actuellement l'objet d'une hausse des prix avec la grosse vente à venir de Ludovic Blas. Selon l'insider Emmanuel Merceron, les Canaris sont tellement focalisés sur le recrutement d'un nouvel attaquant de profondeur (Kouamé, Hwang, etc.) qu'ils n'étudient même pas les profils « sympas » sur les autres postes où il y a des manques. Demande spécifique d'Antoine Kombouaré ou incapacité à gérer deux choses en même temps ?