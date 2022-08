FC Nantes, LOSC – Mercato : ça coince pour Blas, Kita campe sur ses positions

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Si les versions divergent quant à la teneur de l'offre du LOSC (11 M€ ? 15 M€ ? Une simple prise de renseignements sans offre ferme?) pour Ludovic Blas (24 ans), il est une certitude : du côté du FC Nantes et de Waldemar Kita, on entend bien négocier à la hausse le prix de l'ancien Guingampais, encore sous contrat jusqu'en juin 2024 sur les bords de l'Erdre. Confirmant le vif intérêt des Dogues pour Ludovic Blas, La Voix du Nord croit savoir que les dirigeants ligériens n'en démordent pas et souhaitent toujours récupérer 20 M€ au moins pour leur maître à jouer. Une somme qui ne correspond ni à la réalité du marché, ni à ce que Lille est prêt à mettre sur la table pour récupérer le natif de Colombes. Lille attend les fonds pour aller plus haut Dans le quotidien nordiste, un proche du dossier résume la situation en une phrase, confirmant que le deal est loin d'être imminent : « Aujourd’hui, il y a un intérêt, mais toutes les conditions sont loin d’être remplies pour arriver à un transfert ». L'Equipe confirme cette tendance en affirmant que le dossier ne se décantera probablement pas cette semaine... en tout cas pas avant l'éventuelle vente d'Amadou Onana à West Ham qui pourrait rapporter près de 40 M€ aux Dogues... 🚨 Waldemar Kita a fixé le prix de Ludovic Blas, courtisé par le LOSC, à 20 M€. 💰



Blas c'est 20 M€, le LOSC est prévenu ! Si le LOSC est bel et bien chaud pour récupérer Ludovic Blas (FC Nantes, 24 ans), Waldemar Kita n'a pas l'intention de faire de cadeaux pour son milieu offensif. L'homme d'affaires franco-polonais réclame encore 20 M€ et n'acceptera pas à moins.

