FC Nantes, LOSC - Mercato : un serial buteur qui cartonne en Italie visé par les deux clubs

Renaud Emond doit être remplacé au FC Nantes, sans compter que Randal Kolo Muani partira en fin de saison. Pour ce faire, Antoine Kombouaré aurait placé son curseur en Italie... plus précisément en Serie B. Selon Foot Mercato, Gabriel Charpentier serait ainsi sa piste prioritaire au mercato. Passé par la Lettonie et Ascoli, l’attaquant français de 22 ans casse la baraque à Frosinone, où il évolue depuis juin dernier.

Élu meilleur attaquant de Serie A B de la première partie de saison et troisième meilleur buteur de Serie B (8 buts lors de ses 8 derniers matches), Charpentier est également suivi de près par des clubs belges et néerlandais. En plus du FC Nantes, Anderlecht, le LOSC et le Vitesse Arnhem sont intéressés.

« Le Genoa, à qui appartient le joueur n'est pas fermé à son départ, tout le contraire de Frosinone qui ne veut pas laisser filer son buteur à la mi-saison », ajoute FM. Anderlecht serait actuellement le plus chaud sur le dossier et semble capable de débourser les 2 millions d’euros pour recruter un joueur... déjà passé au FC Nantes entre 2018 et 2019.

