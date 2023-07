FC Nantes, LOSC - Mercato : Yazici envoie un signal positif aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

De retour à Lille cet été après deux prêts successifs du côté du CSKA Moscou et de Trabzonspor, Yusuf Yazici pourrait définitivement quitter le club lillois cet été. Le milieu offensif turc, qui pourrait être cédé par le LOSC lors de ce mercato estival contre 2 millions d'euros, est notamment pisté par le FC Nantes pour pallier le départ de Ludovic Blac au Stade Rennais.

Yazici privilégie l’Europe et l’Arabie saoudite

Au micro de Sport Express, l’agent de Yusuf Yazici, Adem Cebeci, s'est exprimé sur l'avenir de son joueur, assurant qu'il ne voulait pas faire son retour en Russie cet été. "Est-il possible pour Yusuf de passer par la RPL (première ligue russe), étant donné les discussions avec le FK Dynamo Moscou ? Maintenant, il y a un intérêt sérieux de la part de l’Europe et de l’Arabie saoudite et nous n’envisageons pas l’option de repasser par la RPL." Par le biais de son représentant, l'international turc envoie donc un signal positif au FCN.

⚽️ FC Nantes : Aristouy fait des annonces fortes sur le Mercato et les jeunes #FCNantes https://t.co/nv6JmAIBYf — But! Nantes (@ButNantes) July 7, 2023

