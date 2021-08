FC Nantes, LOSC, OL – Mercato : un courtisan de renom débarque dans le dossier Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

De retour ce lundi à l'entraînement du FC Nantes après avoir été l'un des rares Bleuets au niveau des Jeux Olympiques, Randal Kolo Muani (22 ans) n'est pas sûr de débuter la saison avec les Canaris. En effet, avant de le relancer (peut-être même dès vendredi à Monaco), Antoine Kombouaré veut avoir une discussion avec son buteur annoncé sur le départ à un an de la fin de son contrat (2022).

Le Celtic chaud sur Kolo Muani ?

Ces dernières heures, un nouveau nom est apparu dans la liste des courtisans à Randal Kolo Muani. En effet, selon le bien renseigné compte Twitter MSV Foot, le Celtic Glasgow (D1 écossaise) est récemment arrivé sur les rangs, faisant de l'international olympique français l'un de ses rêves pour remplacer un Odsonne Edouard en partance pour l'Angleterre.

Refusant de prolonger, « RKM » envisage la possibilité de partir libre dans un an s'il n'est pas entendu par ses dirigeants. Malgré des intérêts français du côté du LOSC et de l'OL, la révélation nantaise de la saison 2020-21 a, pour l'heure, fixé sa priorité du côté de l'Allemagne où il s'est déjà entendu avec l'Eintracht Francfort. Reste que le terrain d'entente est difficile à trouver avec le FC Nantes qui réclame plus de 10 M€ pour son joueur. Le Celtic peut-il changer la donne ?

