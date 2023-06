FC Nantes, OM, LOSC, OGC Nice - Mercato : un club prêt à mettre le paquet pour Blas ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ludovic Blas est bien le patron au FC Nantes. Branché sur courant alternatif tout au long de la saison, le milieu offensif de 25 ans a été élu meilleur Canari de la saison pour la troisième année consécutive. Sur près de 100 000 votes, le joueur de 25 ans a récolté 37,69% des suffrages devant Pedro Chirivella (20,09%) et Andrei Girotto (15,48%). Joueur le plus décisif du FC Nantes avec 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Blas est courtisé au mercato.

Galatasaray ne lâche pas l’affaire

En plus des intérêts déjà marqués de l’OM, du LOSC et de l’OGC Nice, qui restent d’actualité, Fanatik confirme celui de Galatasaray. Le club turc, qui veut conforter un nom de star au poste de numéro 10, travaille dur depuis un moment sur l’arrivée du Nantais. L’entraîneur Okan Buruk veut le voir dans son effectif la saison prochaine et pourrait inciter sa direction à se montrer convaincante pour l’attirer sur les bords du Bosphore.

On numaraya yıldız bir ismi takviye etmek isteyen Galatasaray, bir süredir Ludovic Blas için de çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Nantes forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk da kadrosunda görmek istiyor. pic.twitter.com/hheh0TGwgc — Fanatik (@fanatikcomtr) June 12, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur